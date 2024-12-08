"مشيرة الخطيرة".. مسرحية جديدة تجمع ليلى علوي وبيومي فؤاد على مسرح الرياض

بالتزامن مع موسم رأس السنة تستعد الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، لعرض مسرحية جديدة بعنوان “مشيرة الخطيرة”، والمقرر أن تعرض على خشبة مسرح محمد العلي يوم 18 إلى 22 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في بطولتها سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، إيمان السيد.

من ناحية أخرى، ينتظر الثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد، عرض فيلم «المستريحة» يوم 1 يناير بدور العرض السينمائي ويشاركهم البطولة عمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف محمد عبدالقوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاهيناز (ليلى علوي) وهى نصابة تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.