خاص.. محمود عامر يكشف لـ"الفجر الفني" عن أمنيته في 2025: "فرصة جديدة وحلم لمصر"

الفجر الفني
محمود عامر
محمود عامر

 

عبّر الفنان محمود عامرفي حوار خاص مع الفجر الفني، عن أمنيته لعام 2025، التي تمحورت بين الشخصي، المهني، والصحي . قال محمود : "أتمنى أن تكون مصر بأمن وأمان، وأن يجني الشعب المصري ثمار العمل الجاد. كما أدعو الله أن يرزقني الصحة، ويشفي كل مريض، وعلى الصعيد المهني أتمنى أن أحظى بفرصة جديدة بعد هذا العمر".

وعن التوازن بين حياته الشخصية والعملية، أكد محمود عامر: "لم أخطط لشيء، تركتها على الله. حياتي الشخصية مرتبطة تماماً بعملي كفنان، فلا أستطيع الفصل بينهما".

أما بشأن مستقبل الفن العربي في العام الجديد، فقد أشار إلى تفاؤله بازدهار الفن مع تطور البنية التحتية للإنتاج، وخاصة في الرياض. لكنه دعا المسؤولين في مصر إلى الالتفات إلى قوة مصر الناعمة قائلًا: "أتمنى أن يهتم الإعلام والفن المصري بهذه القوة حتى لا تهاجر من مصر".

وختم محمود عامر حديثه برسالة أمل: "ربنا يرزق الناس كلها من فضله وكرمه".
 

محمود عامر في وجه تاني في المداح الجزء الخامس 
 

وفي سياق منفصل، كشف محمود عامر عن مشاركته في الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025. وأعرب عن سعادته بالعودة للعمل ضمن فريق المسلسل الناجح الذي حقق جماهيرية واسعة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا الجزء يحمل تطورات مثيرة في الأحداث وشخصيات جديدة.

 

خاص محمود عامر يكشف لـ الفجر الفني عن أمنيته في 2025 فرصة جديدة وحلم لمصر أمنيات العام الجديد ٢٠٢٥ اخر أعمال محمود عامر المداح الجزء الخامس رمضان ٢٠٢٥

مواد متعلقة

خاص للفجر الفني... محمود عامر: سعادتي بتعاوني مع أحمد العوضي في "فهد البطل" لا توصف

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

التعادل عنوان مشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية

خبير أمني يُحذر السيدات من الدجالين: قد ينتهي الأمر بالمعاشرة الجنسية

أستاذة علم نفس: هذا السبب الرئيسي لانتشار الدجل والشعوذة

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

وفد كنسي يشارك في انتخاب بطريرك إريتريا الجديد

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

مكنش مناسب اغني وانا متزوجة والعائلة أولًا..أبرز تصريحات بسمة بوسيل