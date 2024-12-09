خاص.. محمود عامر يكشف لـ"الفجر الفني" عن أمنيته في 2025: "فرصة جديدة وحلم لمصر"

عبّر الفنان محمود عامرفي حوار خاص مع الفجر الفني، عن أمنيته لعام 2025، التي تمحورت بين الشخصي، المهني، والصحي . قال محمود : "أتمنى أن تكون مصر بأمن وأمان، وأن يجني الشعب المصري ثمار العمل الجاد. كما أدعو الله أن يرزقني الصحة، ويشفي كل مريض، وعلى الصعيد المهني أتمنى أن أحظى بفرصة جديدة بعد هذا العمر".

وعن التوازن بين حياته الشخصية والعملية، أكد محمود عامر: "لم أخطط لشيء، تركتها على الله. حياتي الشخصية مرتبطة تماماً بعملي كفنان، فلا أستطيع الفصل بينهما".

أما بشأن مستقبل الفن العربي في العام الجديد، فقد أشار إلى تفاؤله بازدهار الفن مع تطور البنية التحتية للإنتاج، وخاصة في الرياض. لكنه دعا المسؤولين في مصر إلى الالتفات إلى قوة مصر الناعمة قائلًا: "أتمنى أن يهتم الإعلام والفن المصري بهذه القوة حتى لا تهاجر من مصر".

وختم محمود عامر حديثه برسالة أمل: "ربنا يرزق الناس كلها من فضله وكرمه".



محمود عامر في وجه تاني في المداح الجزء الخامس



وفي سياق منفصل، كشف محمود عامر عن مشاركته في الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025. وأعرب عن سعادته بالعودة للعمل ضمن فريق المسلسل الناجح الذي حقق جماهيرية واسعة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا الجزء يحمل تطورات مثيرة في الأحداث وشخصيات جديدة.



