“أنا جاي ميت”.. محيي إسماعيل يعلق على شائعة وفاته المتكررة في برنامج “برا الصندوق”

الفجر الفني
محيي اسماعيل
محيي اسماعيل

أثار الفنان محيي إسماعيل جدلًا بتعليقه على شائعات وفاته المتكررة، وذلك خلال ظهوره في الجزء الأخير من برنامج “برا الصندوق” الذي تقدمه الفنانة بشرى على قناة هي.

محيي اسماعيل

أبرز تصريحات محيي إسماعيل

 

وقال إسماعيل في سياق الحديث عن الشائعة: “أنا جاي ميت.. عادي، قالوها 20 مرة الكلام ده. احنا جايين عشان نمشي، دي سنة الحياة”.


انضام بشرى لقناة هي

 

سبق وأعلنت قناة هي، انضمام النجمة بشرى لإعلاميات القناة، حيث تقدم بشرى برنامج يحمل اسم بره الصندوق، يذاع يومي السبت والحد في تمام السادسة مساء، وتستضيف بشرى خلال برنامجها عدد من نجوم الفن والمشاهير من أجل تقديم وجبة إعلامية ترفيهة دسمة لجمهورها، معلقة: بحاول اتواصل مع جمهوري بشكل أكبر.

 

 

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