قصور الثقافة تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم في الواحات البحرية

شهد بيت ثقافة الباويطي بالواحات البحرية فعاليات قافلة ثقافية وفنية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

استمرت الفعاليات على مدار يومين، تضمنت في اليوم الأول تكريم 51 طفلًا من ذوي الهمم، بالإضافة إلى ورش حكي تهدف إلى تنمية خيال الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية، كما شملت الأنشطة ألعابًا ترفيهية وتوزيع هدايا عينية للمشاركين.

تنمية بشرية وعرض فني من التراث الواحي



في اليوم الثاني، أقيمت محاضرة تنمية بشرية قدمتها د. رشا الشافعي، أخصائي تربوي، حول كيفية الشعور بالسعادة والرضا، مع نصائح للتعامل مع التوتر والتحديات الحياتية. وعلى مسرح الباويطي، قدمت فرقة الباويطي التلقائية عرضًا فنيًا مميزًا شمل فقرات غنائية مستوحاة من التراث الواحي.

تنظيم وتعاون مع جهات متعددة



تم تنفيذ الفعاليات بالتعاون بين فرع ثقافة الجيزة ومحافظة الجيزة ورابطة زوجات ضباط الشرطة، جاءت الأنشطة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى، برئاسة لاميس الشرنوبي، وشهدت حضور شخصيات بارزة مثل د. هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، ود. رشا كامل، رئيس مجلس جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم، إلى جانب أعضاء الجمعية وكرم ربيع، مدير عام فرع ثقافة الجيزة.

تعزيز الوعي والاحتفاء بذوي الهمم



هدفت القافلة إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم ذوي الهمم من خلال أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتعليم، مع إبراز دور الثقافة والفنون في دمجهم في المجتمع ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم المختلفة.