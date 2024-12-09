علا رشدي تعلق على قبلة أحمد داود ومنة شلبي في فيلم الهوى سلطان: "مش جوزي دا ممثل"

أثارت قبلة الفنان أحمد داود وزميلته الفنانة منة شلبي ضمن أحداث فيلم "الهوى سلطان" جدلًا واسعًا بين الجمهور، ما دفع الفنانة علا رشدي، زوجة أحمد داود، للتعليق بشكل صريح ومباشر خلال لقاء لها في برنامج "ET بالعربي".

وتناولت رشدي الموضوع بروح مرحة، مؤكدة احترامها لطبيعة عمل زوجها كممثل.

علا رشدي: "المشهد عادي جدًا"

في تعليقها على المشهد، قالت علا رشدي: "عادي يعني، دا مش جوزي دا ممثل، انتو عايزني أغير بالعافية؟ وأنا بتفرج عليه بجد حسيت إنه الله بوسة حلوة، والمشهد والفيلم جميل عموما".



هذه الكلمات جاءت لتؤكد دعمها الكامل لزوجها في عمله الفني، وتفاعلها الإيجابي مع المشاهد التي يقدمها.

"الهوى سلطان".. فيلم رومانسي واجتماعي

فيلم "الهوى سلطان"، الذي يشارك في بطولته أحمد داود ومنة شلبي بجانب أحمد خالد صالح وسوسن بدر وجيهان الشماشرجي، يعرض حاليًا في دور السينما. العمل من تأليف وإخراج هبة يسري وإنتاج شركة "سي سينما" لأحمد فهمي وهاني نجيب.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي خفيف، حيث يستعرض العلاقات الإنسانية والحب بين الأصدقاء.

يجسد أحمد داود في الفيلم دور مهندس يُدعى "علي"، وهو العمل الثاني الذي يجمعه بالفنانة منة شلبي بعد تعاونهما السابق في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن". الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، حيث تصدر شباك التذاكر بإيرادات تقترب من 35 مليون جنيه.

مشاريع درامية جديدة لأحمد داود

على الصعيد الدرامي، انتهى أحمد داود مؤخرًا من تصوير مسلسله الجديد "كل سنة مرة" مع المخرج يحيى إسماعيل، والذي يضم نخبة من النجوم مثل أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل. المسلسل يأتي بعد النجاح الذي حققه داود وإسماعيل في مسلسل "زينهم".

إلى جانب ذلك، يستعد داود لعمل درامي جديد مكون من 15 حلقة، من المقرر عرضه في رمضان 2025، بالتعاون مع شركة "أروما" و"المتحدة" ومنصة Watch It.

"زينهم".. آخر نجاحات داود في الدراما

كان مسلسل "زينهم" من أبرز الأعمال الدرامية التي قدمها أحمد داود مؤخرًا، المسلسل من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وشارك فيه نخبة من الفنانين مثل كريم قاسم وسلمى أبو ضيف، حقق المسلسل ردود فعل إيجابية، مما يعكس استمرارية نجاح داود في مجال الدراما التلفزيونية.