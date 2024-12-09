بإطلالة مثيرة.. سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها الـ32

احتفلت الفنانة سارة سلامة بعيد ميلادها الثاني والثلاثين وسط مجموعة من أصدقائها المقربين، حيث شاركت متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور التي توثق لحظات الاحتفال.

وعلّقت سارة سلامة على الصور قائلة: "ليلة عيد ميلاد ديسمبر"، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من جمهورها على منصات السوشيال ميديا، الذين قدموا لها التهاني وأشادوا بإطلالتها المميزة.

مسيرة مميزة للفنانة سارة سلامة

سارة سلامة، ابنة الفنان القدير أحمد سلامة، بدأت مشوارها الفني في عام 2012 منذ ذلك الحين، أثبتت موهبتها من خلال مشاركتها في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية، مما جعلها واحدة من النجمات الشابات الأكثر حضورًا في الساحة الفنية.

تفاصيل دور سارة سلامة في "نقطة سودة"

في تصريح صحفي سابق، كشفت سارة سلامة عن ملامح شخصيتها في مسلسل "نقطة سودة"، الذي يجمعها بعدد من النجوم البارزين مثل ناهد السباعي، نضال الشافعي، وأحمد فهمي.

وقالت سارة سلامة إنها تجسد دور فتاة تدعى "فيروز"، تنتمي إلى عائلة ثرية تتمتع بنفوذ كبير. وأضافت أن الشخصية مليئة بالعقد النفسية والطموحات الكبيرة، مما جعل الدور تحديًا كبيرًا لها.

أوضحت سارة أن الدور كان من أصعب الشخصيات التي قدمتها طوال مسيرتها، نظرًا لتعقيد الشخصية واحتياجها إلى مذاكرة مكثفة وبروفات مستمرة مع المخرج محمد أسامة.

وأضافت: "تعبت جدًا في تصوير هذا الدور لأنه مركب وصعب ويحتاج إلى تركيز كبير".

صناع مسلسل "نقطة سودة"

يدور مسلسل "نقطة سودة" في إطار اجتماعي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة من المقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، وهو من تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم: أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، أحمد خالد صالح، هدى الإتربي، ناهد رشدي، وسارة سلامة.

