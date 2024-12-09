فيلم "الهوى سلطان" يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر

الفجر الفني
الهوى سلطان
الهوى سلطان

منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية المصرية، فحقق فيلم «الهوى سلطان» بطولة أحمد داوود ومنة شلبي، ليحصد إيرادات أمس بلغت 665 ألف جنيه، ليحقق إجمالي إيرادات أكثر من 73 مليون جنيه منذ عرض الفيلم في السينمات خلال 5 أسابيع.

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

 

فيلم الهوى سلطان يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 

فيلم الهوى سلطان من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري، وكان يحمل في البداية عنوان "قاعة الأوركيد"، ثم تغير إلى "سارة وعلي"، قبل أن يتم الاستقرار على الاسم النهائي "الهوى سلطان"، تدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي لايت.

أحمد داوود أحمد خالد صالح أبطال فيلم الهوى سلطان الهوى سلطان السينمائية المصرية الفنان عماد رشاد تفاصيل فيلم الهوى سلطان دور العرض السينمائية المصرية فيلم الهوي سلطان

مواد متعلقة

مليون و600 ألف ريال.. إجمالي إيرادات فيلم "الهوى سلطان" بالسعودية هذا الأسبوع
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل بهذه الإجراءات الأمنية.. كيف سيكون مكان إدلاء نتنياهو بشهادته في قضية التزوير وانتهاك الثقة؟

بلينكن: الولايات المتحدة تدعم انتقال السلطة السلمي في سوريا

تركي آل الشيخ يتوج بجائزة "رجل العام" من المجلس العالمي للملاكمة

عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

شيماء سيف تشيد بمحمد سامي: “أعظم مخرج في الدنيا”

كلفه أحمد الشرع بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.. من هو محمد البشير؟

فيلم "الهوى سلطان" يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر