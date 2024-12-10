ألف دولار رهان يومي بين محمد سامي وماجد المصري..ما القصة ؟



كشف المخرج محمد سامي أنه كان يدخل يوميًا في رهان مع الفنان ماجد المصري على ألف دولار خلال شهر رمضان حول معرفة أحداث الحلقة الجديدة من جعفر العمدة مشيرًا أنهم لعبوا تلك اللعبة 29 يوم .

وتحدث على هامش ندوة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بعنوان "محمد سامي.. مجدد الدراما العربية"قائلًا :"في مسلسلات رمضان التي تعرض على التلفزيون ليس من الذكاء أن أخفي القاتل مثلا على المشاهد، الفكرة أنه يمكن أن ألمح أن كل شخص يمكن أن يكون القاتل، ليبدأ المتفرج الشك في كل الشخصيات، ليكتشف في النهاية أن الشخص الذي شك فيه مع بداية العمل هو الفاعل وكان موجودا أمامه طوال الوقت، لكنه أبعده عن الشبهات برغبته"



واستكمل :"في موقع التصوير حوالي 400 شخص، الـ400 شخص ما بين ديكور وإضاءة جاءوا جميعهم لتصوير مشهد واحد فقط "كلوز أب" لممثل يقول للبطلة (بحبك)، لكنها تكون صادقة للجمهور فيعيش هذا المشهد في وجدانه".

أحدث أعمال محمد سامي



من ناحية أخرى، ينافس المخرج محمد سامي في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل إش إش، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، يشارك بجانب مي عمر في بطولته، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إنتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، وطارق النهري، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما ينافس أيضا بمسلسل سيد الناس، يدور في إطار شعبي تشويقي، يضم في قائمة أبطاله نخبة من النجوم مع عمرو سعد، ومنهم أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال محمد سامي



وكان آخر أعمال محمد سامي هو مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، فيما يضم العمل كلا من مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية وعماد زيادة، يتكون من 16 حلقة ودارت أحداثه حول شخصية نعمة المحامية الذكية - وقدمت دورها الفنانة مي عمر- إذ تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها، كما تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها داخل قهوة بلدي.