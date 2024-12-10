أشرف عبد الباقي: الفنان المفضل لي عادل أدهم وأتمنى أتعشى كوارع مع النجمة العالمية أنجلينا جولي

قال الفنان أشرف عبد الباقي، أن ابنته زينة تحب الخضار والسمك، ولها لازمة ترددها دائما وهي "كده كده "، كما أنها تخاف من الأماكن المغلقة، ولديها عادة جيدة أنها تركز في عملها بقوة، وهي تحب الأفلام الرومانسية، وأنها معجبة بالنجم روبرت دي نيرو وويل سميث، وتتمنى أن تقدم دور مهندسة ديكور.

اشرف عبد الباقي وابنته زينة

تصريحات أشرف عبد الباقي

كما أضاف الفنان أشرف عبد الباقي من خلال فقرة لو مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على الحياة، قائلًا ممكن اشتغل صنايعي، وأتمنى أن أعيش على جزيرة في البحر، وأشارك النجمة العالمية انجلينا جولي على العشاء ونتعشى كوارع .



كما وجه أشرف عبد الباقي رسالة إلى ابنته زينة متمنيًا أن يوفقها الله، ومؤكدًا على أن أول فيلم من إخراجها مين يصدق تجربة رائعة لها.

أبرز تصريحات زينة أشرف عبدالباقي

بينما قالت الفنانة والمخرجة زينة أشرف عبد الباقي من خلال مشاركتها ببرنامج واحد من الناس مع الفنان أشرف عبد الباقي مع الإعلامي عمرو الليثي ومن خلال فقرة "انت اللي فاهمني"، أن والدها يبدأ يومه بقراءة الجورنال، ثم يتناول الإفطار فول وطعمية، وأكثر ما يضايق والدها عدم الالتزام بالمواعيد، ووالدي يحب اللون الأسود والأزرق، وأقرب الأصدقاء له الفنان شريف منير، ووالدها يقود السيارة بسرعة ولكنه ملتزم بالحد الأقصى، وهو يحب التحدث عن طفولته، متمنية أن يقدم والدها شخصيات درامية وتراجيدية أكثر.

بينما أشارت المخرج زينة أشرف عبد الباقي خلال فقرة لو: أتمنى أعيش في الخمسينات، وأحب عمر الشريف وأحمد رمزي، وأتمنى أن أتعلم الصبر، ولو كنت مذيعة سأستضيف الفنان أشرف عبد الباقي الذي كشف الممثل المفضل لديه وأجاب منذ أن كنت صغيرًا وأنا معجب بالفنان الكبير عادل أدهم وهو أجمل شرير في السينما.