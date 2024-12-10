غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة الـ35 لصالون الشباب تحت عنوان "استلهام"

تنطلق يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من صالون الشباب، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في قصر الفنون، وبحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان عمر طوسون، القوميسير العام، وعدد من أساتذة الفنون والفنانين التشكيليين.

صالون الشباب.. منصة لاكتشاف مواهب واعدة

يُعد صالون الشباب من أبرز الفعاليات الثقافية التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية سنويًا، حيث يتيح الفرصة لشباب الفنانين حتى عمر 35 عامًا لعرض إبداعاتهم، تشهد هذه الدورة، التي تُقام تحت عنوان "استلهام"، مشاركة 238 فنانًا يقدمون أعمالًا متنوعة في مجالات التصوير، النحت، الرسم، الحفر، الخزف، الفنون الرقمية، الأداء الحركي، وتجهيزات الفراغ.

رؤية جديدة في دورة "استلهام"

أكد الدكتور وليد قانوش أن دورة هذا العام تسعى لتقديم التجديد والمفاجآت التي اعتاد عليها صالون الشباب منذ انطلاقه. وأشار إلى أن هذا الحدث شكّل منصة انطلقت منها مواهب شابة استطاعت أن تتحول إلى أسماء لامعة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف: "كل عام ننتظر بشغف رؤية أفكار جديدة وجرأة إبداعية تعكس روح الشباب وتطلعاتهم".

تعاون متجدد مع الجالريهات الخاصة

يستمر التعاون المثمر للعام الثاني على التوالي بين قطاع الفنون التشكيلية وعدد من الجالريهات الخاصة، حيث تُمنح جائزة اقتناء تشجيعية لبعض الأعمال المتميزة، تُعلن مع الكشف الرسمي عن جوائز الدورة، في خطوة تعزز دور الصالون كمنصة لدعم الفن والإبداع.