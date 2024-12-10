ريهام الشنواني: ماجدة زكي كنت أم للجميع و"وسكر" حقق حلمي في رسم ابتسامة على وجه الأطفال



أعربت الفنانة ريهام الشنواني عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي وصلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، عن شخصيتها ضمن أحداث فيلم "سكر"، عقب عرضه خلال فعاليات "مهرجان البحر الأحمر"، وقالت: تجربة الفيلم سعدت بها جدا وكانت حلمي في رسم الابتسامة على وشوش الأطفال وكانت بمثابة إضافة بالنسبة لي.

وأوضحت الشنواني أن تجربتها في الفيلم كان تجربة لذيذة ومبسوطة بها جدا، خاصة أنه موجه للعائلة والطفل في إطار الاستعراضات والغناء، مشيرة إلي أنها تقوم بدور نجيبة فتاة طيبة شخصيتها ضعيفة وهادئة شقيقة رتيبة الشخصية التي تقدمها الفنانة القديرة ماجدة زكي.



ووصفت تجربتها بالعمل مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، قائلة:" إنني أعتبرها بمثابة امي الثانية، فهي كانت أم للجميع، وكنا كعائلة واحدة، حيث كانت دائمًا تدلعنا وتحضر لنا طعامًا وحلويات لكل المتواجدين في اللوكيشن، كون الكواليس كانت طويلة أثناء التصوير، كما أنها لم تبخل على اي حد باي معلومة أو ملحوظة، واستفادة جدا العمل معها".



وأوضحت أنها لم تكن تتخيل أن يُعرض عليها عمل مثل "سُكر"، خاصة إنه يحتوى على العديد من الاستعراضات الغنائية والرقص والغناء التي تعشقها، فضلا عن كونه موجهة للأطفال، خاصة أن معظم جمهورها من الأطفال وهذا يسعدها وتسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد لهم مؤكدا أن أهم شئ بالنسبة لها هو رسم ابتسامة على وش طفل.

وكشفت أنها تعرضت للإغماء أثناء تصوير الفيلم، بسبب كثرة مشاهد الاستعراضات والرقص وهذه كانت من أصعب مشاهدة بالعمل.



واختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الجزء الثاني من الفيلم الغنائي الموجه للعائلة "سُكّر" - من إنتاج "MBC STUDIOS" بالتعاون مع AROMA PRODUCTIONS - ليُعرض ضمن أفلام المهرجان لهذا العام.



فيلم "سكّر"، أول عمل سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة، حيث كان الجزء الأول منه قد أطلق العام الماضي، فيما يأتي جزأه الثاني حاملًا عنوان: «سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز»، وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى. شارك النجم أحمد سعد في الفيلم.

قصة



يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

سكر



يشارك في بطولة فيلم " سكر" بجانب ماجدة زكي، كلا من محمد ثروت، ريهام الشنواني، بالإضافة إلى النجوم الشباب منهم حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد.