تعرف على موعد طرح ألبوم كايروكي الجديد

الفجر الفني
فريق كاريوكي
فريق كاريوكي

يتشوق الجمهور لطرح أحدث ألبومات فريق كاريوكي الغنائية، والذي يستعد الفريق لطرحه عقب الانتهاء من مكساج عدد كبير من أغنياته.

موعد طرح ألبوم كايروكي الجديد

ومن المقرر أن يطرح كايروكي ألبومه الجديد، في مطلع العام المقبل 2025، وذلك بعد سنوات من طرح آخر الألبومات «روما». 

آخر حفلات فريق كاريوكي

وكانت آخر حفلات فريق كاريوكي في مهرجان العلمين في صيف 2024، وقدم كايروكي مجموعة من أشهر أغنياتهم، منها "أبيض وأسود"، و"مربوط باستيك" و"لو كان"، وقدم النجم أمير عيد، لأول مرة لايف، أغنية "لو كان" من مسلسل "ريفو 2".

آخر أعمال فريق كاريوكي

وكان آخر أعمال فريق كاريوكي هي أغنية «تلك قضية»، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قِبل الحضور، لدعم القضية الفلسطينية وما يحدث ضد شعب غزة، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاءت كلماتها:" ينقذ في سلاحف بحرية، يقتل حيوانات بشرية، تلك قضية وتلك قضية، كيف تكون ملاكًا أبيض؟، يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية، وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك، ع المقتول حسب الجنسية، وتلك قضية وتلك قضية، كيف تكون إنسانًا راقي؟" 

وأيضا طرح فريق كايروكي ألبوم روما الذي قدموا من خلاله عدد كبيرا من أعماله الغنائية، والذي ضم 12 أغنية، وهم “ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين”، إلى جانب أغنية “نفسي أحبك” بالتعاون مع سارة مول، و"تارانتينو" بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو.

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