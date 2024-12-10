بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر.. رسالة عمر السعيد إلى منى زكي

بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر.. رسالة عمر السعيد إلى منى زكي

الفجر الفني
الفنان عمر السعيد
الفنان عمر السعيد والنجمة منى زكي

 

 

عبر الفنان عمر السعيد عن فخره وسعادته بتكريم النجمة منى زكي خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ونشر عمر السعيد صورة تجمعه بالنجمة منى زكي، وجاء ذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، حيث أشاد فيها بمسيرة منى زكي الفنية وإنجازاتها التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية.

 

وقال عمر السعيد في رسالته: “أنتي محظوظة إنك طلعتي مصرية في بلد بتقدر الفن، وإحنا محظوظين للأننا مصريين وفي نفس مهنتك العظيمة وهي الفن".


و تابع: "أنتي موهبة عظيمة، أنتي حاجة كبيرة أو ي في حياة جمهورك واللي أنا منهم، وكبيرة في الفن العربي كله، أنتي عظيمة يا منى".

يذكر أن منى زكي تم تكريمها في المهرجان تقديرًا لعطائها الفني الممتد ومسيرتها الحافلة بالأعمال المميزة، والتي تركت بصمة واضحة في السينما المصرية والعربية على مدار سنوات.

 

 

أخر أعمال منى زكي

 

وكان آخر أعمال منى زكى فيلم رحلة 404، وشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.خدمات بث الأفلام على الإنترنت

 

وتدور أحداث فيلم رحلة 404 في إطار اجتماعي درامي تشويقي، ويتناول رحلة تخوضها منى زكي التي تقدم شخصية غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر.

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