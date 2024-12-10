بقالب غنائي خليجي مختلف.. وعد البحري تطرح أغنية "عرشه الغالي"

الفجر الفني
بوابة الفجر

صدرت أحدث أغنيات الفنانة السورية وعد البحري بعنوان "عرشه الغالي" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

 

في تجربة غنائية هي الثانية على التوالي مع الأغنية الخليجية، جاءت أغنية "عرشه الغالي" باللهجة الخليجية بعد أغنية "صاحب السعادة" التي صدرت قبل أسابيع.

 

قدمت وعد البحري بأغنية “عرشه الغالي” النمط الغنائي “مقسوم”، حيث جاءت بقالب غنائي خليجي جديد من حيث التوزيع الموسيقي واللحن المختلف الذي جمع بين أكثر من نقلة وفكرة موسيقية.

 

وقام نص الأغنية على الغزل بقالب جديد من حيث الصياغة ونظرة المرأة لشريكها حيث تمجده وكأنه صاحب سلطة، اضافة إلى استخدام التعابير السهلة والقريبة من عامة الجمهور العربي.

 

صُورت أغنية "عرشه الغالي" على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، واستغرق التصوير يومين في منطقة الأقصر - مصر درجة حرارة مرتفعة، وتم التصوير في مقبرة رمسيس الخامس والسادس ومعبد حتشبسوت ومعبد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش وتماثيل ممنن والمنطاد.

 

وأعربت وعد البحري عن سعادتها بطرح أغنية "عرشه الغالي" التي وصفتها بالأغنية المختلفة والمتجددة من حيث الطرح الموسيقي، مشددةً على أهمية اللهجة الخليجية في الفن العربي، وأن تصل الأغنية للجمهور العربي.

 

من جهة ثانية، حققت أغنية "صاحب السعادة" ٢،٨ مليون مشاهدة على اليوتيوب.

 

أغنية "عرشه الغالي" من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

أغنية صاحب السعادة أغنية عرشه الغالي اللهجة الخليجية رودينا حاطوم صاحب السعادة عمرو عبد الفتاح

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