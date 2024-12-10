منى زكي تتحدث عن أحمد حلمي: "علمني حاجات كتير كويسة"

تحدثت الفنانة منى زكي عن زوجها الفنان أحمد حلمي، مؤكدة أنه كان له دور كبير في التأثير عليها بشكل إيجابي، وأشادة بدعمه لها على المستويين الشخصي والمهني.

حيث قالت منى زكي عن أحمد حلمي في تصريحات صحفية: "جوزي علمني حاجات كتير كويسة.. هو هداني كشخصية، وهو فنان متعدد المواهب فبالتالي بجد اتعلمت منه حاجات كتير".



و تابعت: "اتعلمت منه ازاي أتذوق لوحة، أو أتذوق حاجات أنا مكنتش بفهمها قبل ما أقابله".

و أضافت: "بحس أن قرارته في الحاجات الكبيرة بتبقى سليمة وهو متأني جدًا وأنا متسرعة، عنده صفات كتير أنا حبيت إني أتعلمها منه".

وجاءت تصريحات منى زكي لتعكس عمق العلاقة القوية التي تجمعها بالنجم أحمد حلمي، والتي تعد واحدة من أنجح وأطول قصص الحب في الوسط الفني.

أحمد حلمي برفقة منى زكي

أخر أعمال منى زكي

وكان آخر أعمال منى زكى فيلم رحلة 404، وشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.خدمات بث الأفلام على الإنترنت

وتدور أحداث فيلم رحلة 404 في إطار اجتماعي درامي تشويقي، ويتناول رحلة تخوضها منى زكي التي تقدم شخصية غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر.