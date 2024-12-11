هكذا كانت رسالة إيهاب فهمي للمخرج محمد سامي

الفجر الفني
ايهاب فهمي
ايهاب فهمي

وجه الفنان إيهاب فهمي رسالة خاصة له بعد جلسته على هامش فعاليات مهرجان البحر الاحمر عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب معلقا :'مبروك عليك التكريم واحتفاء الجمهور والصناع واداره مهرجان البحر الاحمر علشان انت  تستهل كل حاجه حلوه لأنك بتتعب علشان شغلك فى كل تفصيله وبالقرب منك والشغل معك شفت ده بنفسى مخرج عظيم وموهوب ربنا يبارك فى موهبتك يا عبقرى ودايما مشرفنا يا غالى".

 

أعلن الفنان إيهاب فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تقديمه اعتذارًا رسميًا عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

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