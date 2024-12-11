مؤلفات عربية وعالمية بأسلوب كايرو كافيه على المسرح الصغير

إستمرارا لأنشطة وزارة الثقافة الهادفة لعرض وتقديم الألوان الفنية المميزة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة كايرو كافيه يقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي علي شرف ومشاركة المغنيتين ليديا وأمنية وعازف القانون على محمود وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 13 ديسمبر على المسرح الصغير.

تفاصيل برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى اعيد صياغتها برؤية موسيقية جديدة منها كوكبة من أعمال بليغ حمدى وفريد الأطرش وطير بينا يا قلبى - دارى العيون - يا مصطفى لـ محمد فوزى، القمح الليلة - أهواك لـ محمد عبد الوهاب، خمسة فى ستة لـ منير مراد يتم مزج عدد منها بمختارات من أغانى الأفلام العالمية منها صوت الموسيقى وسيدتى الجميلة إلى جانب نماذج من مؤلفات على شرف الخاصة منها تخيل ولونجاية.

معلومات عن علي شرف

يذكر أن الفنان علي شرف مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام ١٩٨٥ ومن أكاديمية الفنون عام ١٩٨٦ ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، بدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، على الحجار كما قام بتأليف العديد من الألحان الإستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة، شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية منها رياح الغدر، بابا في تانية رابع كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أدهم وزينات والثلاث بنات، فجر ليلة صيف، المنادي، أغلى الناس، شغل عفاريت إلى جانب فيلم شباب على الهوا، أسس فرقة "كايرو كافيه "لتقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل .