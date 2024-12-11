مؤلفات عربية وعالمية بأسلوب كايرو كافيه على المسرح الصغير

الفجر الفني
فعاليات وزارة الثقافة
فعاليات وزارة الثقافة

إستمرارا لأنشطة وزارة الثقافة الهادفة لعرض وتقديم الألوان الفنية المميزة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة كايرو كافيه يقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي علي شرف ومشاركة المغنيتين ليديا وأمنية وعازف القانون على محمود وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 13 ديسمبر على المسرح الصغير.

تفاصيل برنامج الحفل

 

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى اعيد صياغتها برؤية موسيقية جديدة منها كوكبة من أعمال بليغ حمدى وفريد الأطرش وطير بينا يا قلبى - دارى العيون - يا مصطفى لـ محمد فوزى، القمح الليلة - أهواك لـ محمد عبد الوهاب، خمسة فى ستة لـ منير مراد يتم مزج عدد منها بمختارات من أغانى الأفلام العالمية منها صوت الموسيقى وسيدتى الجميلة إلى جانب نماذج من مؤلفات على شرف الخاصة منها تخيل ولونجاية.

 

معلومات عن علي شرف

 

يذكر أن الفنان علي شرف مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام ١٩٨٥ ومن أكاديمية الفنون عام ١٩٨٦ ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، بدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، على الحجار كما قام بتأليف العديد من الألحان الإستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة، شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية منها رياح الغدر، بابا في تانية رابع كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أدهم وزينات والثلاث بنات، فجر ليلة صيف، المنادي، أغلى الناس، شغل عفاريت إلى جانب فيلم شباب على الهوا، أسس فرقة "كايرو كافيه "لتقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل .

محمد عبد الوهاب فريد الأطرش فرقة كايرو كافيه زارة الثقافة دار الأوبرا المصرية

مواد متعلقة

علي الحجار يحيي أجمل تترات المسلسلات في حفله بدار الأوبرا

الأكثر قراءة

عاجل - الحكومة: المتهرب من كشف تعاطي المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

بالأسماء.. الصفقات القريبة من الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل

كواليس اجتماع جوزية جوميز مع لاعبي الزمالك وأحمد حسام ميدو قبل الرحيل

المنتخب السعودي يبدأ معسكره الإعدادي لبطولة خليجي 26.. غدًا

بحضور الوزراء ومحافظ الأقصر وتامر عبدالمنعم.. فرقة رضا تبهر الحضور في حفل تمكين بالأقصر

مجلس النواب يوافق على مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد: إضافة فئات جديدة ومستحقين لبرنامج "تكافل"

عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي