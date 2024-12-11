محمد رجب يعلن بدء تصوير مسلسل "الحلانجي".. رمضان 2025

الفجر الفني
محمد رجب
محمد رجب

أعلن الفنان محمد رجب عن بدأ تصوير أحدث اعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "الحلانجي"، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

حيث كتب "رجب":" بسم الله توكلنا على الله مسلسل الحلانجي رمضان 2025، إنتاج أستاذ ممدوح شاهين تأليف محمود حمدان،إخراج معتز حسام".

 

 

أبطال وصناع مسلسل "الحلانجي"



ويشارك في مسلسل الحلانجي: محمد رجب، محمود قابيل، أيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، دانا حلبي، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والعمل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.



أحداث مسلسل "الحلانجي"



ويقدم محمد رجب خلال الأحداث شخصية نصاب يدعي طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه، والمسلسل مكون من 30 حلقة، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت.

الفنان محمد رجب إخراج معتز حسام رمضان 2025 محمود حمدان مسلسل الحلانجي

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