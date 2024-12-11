"التعافي من العنف" في مناقشات قصور الثقافة بملتقى المرأة بأسيوط

استقبل قصر ثقافة البداري، فعاليات "الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة"، المقام برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بعدد من قرى ومراكز محافظة أسيوط.

التعافي من العنف

شهد اليوم لقاء بعنوان "التعافي من العنف" ناقش خلاله الدكتور حسام الدين متولي، مدير مركز التخاطب والعلاج النفسي بهيئة التأمين الصحي، الآثار المباشرة للعنف على الأفراد، وتداعياته النفسية العميقة كالاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، موضحا بالتفصيل أثر ذلك على الأسرة والمجتمع.

واختتم حديثه مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود من قِبل المؤسسات المعنية كافة، لمواجهة العنف ضد المرأة مع التوعية بحقوقها، علاوة على توفير دعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف، وتشجيع النساء على الإبلاغ عن أية اعتداءات يتعرضن لها دون خوف من الوصمة الاجتماعية.

كما تضمن اليوم مجموعة من ورش المشغولات اليدوية منها: ورشة إكسسوارات بأشكال متنوعة للفنانة ميرڤت سعد، ورشة عمل حقائب بالخرز، تدريب فاطمة بخيت، وأخرى للتعريف بأساسيات فن المكرمية مع الفنانة آلاء موسى.

الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة

الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة تنفذ فعالياته من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثفاقة أسيوط.

ويتضمن الملتقى برنامجًا حافلًا باللقاءات التثقيفية والتوعوية، الجلسات النقاشية وورش العمل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، بهدف دعم وتمكين المرأة ثقافيا واجتماعيا هذا بالإضافة إلى تقديم ورش فنية وحرفية لتمكينها اقتصاديا، ومن المقرر أن تختتم فعالياته اليوم بقصر ثقافة أسيوط.

