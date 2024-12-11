"قيم المواطنة وقبول الآخر" في نقاشات قصور الثقافة بأسيوط

ضمن أنشطة وزارة الثقافة بالمحافظات، عقدت مكتبة منفلوط العامة بأسيوط، لقاء بمدرسة نوال يونس الإعدادية للبنات، بعنوان "ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وقبول الآخر"، في إطار أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

شارك في اللقاء كل من الشيخ زكريا عثمان، والقس ميخائيل عزمي، عضو لجنة بيت العيلة بمنفلوط.

أهمية غرس القيم الأخلاقية في النشء

استهل الشيخ زكريا عثمان اللقاء موضحا أهمية غرس القيم الأخلاقية في النشء منذ الصغر، مشيرًا إلى أنها تمثل الأساس لبناء مجتمع سليم.



وأضاف أن هذه القيم ليست مجرد مبادئ نظرية، بل تشمل السلوكيات والممارسات اليومية التي تسهم في تشکیل شخصية الفرد.



أهمية التربية الإيجابية

كما أشار إلى ضرورة أن تبدأ التربية الإيجابية من الأسرة، بأن يكون الوالدان مثالا يحتذى به أطفالهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز التفاعل الإنساني واستقرار المجتمع، خاصة إذا صاحب ذلك تقديم مناهج تربوية وأنشطة تفاعلية بالمؤسسات التعليمية.

وتواصلت فعاليات اللقاء المقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، مع حديث للقس ميخائيل عزمي، أكد فيه على أهمية التربية الإيجابية للأجيال الناشئة، وتوعيتهم بضرورة المشاركة السياسية والاجتماعية، من خلال حملات التطوع، والأنشطة التي تعمل على تنمية الحس الوطني، موضحًا أن الأخلاق توجه الأفراد نحو التصرف السليم، كما أن قبول الآخر يعد عنصرًا أساسيًا في بناء جسور التواصل داخل المجتمع.