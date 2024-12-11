"لو خيروني" و"كي طيح البقرة" يحصدان جوائز قنوات ART في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر

الفجر الفني
بوابة الفجر

فاز منذ قليل مشروع الفيلم السعودي "لو خيروني" للمخرجة والكاتبة لنا قمصاني، وبمشاركة الكاتبة والمنتجة هديل محرم، بجائزة قنوات ART وقدرها ٥٠ ألف دولار، والتي تقدمها لإحدى مشاريع الأفلام السعودية تحت التطوير أو الإنتاج.


في حين ذهبت الجائزة الأخرى وقيمتها أيضا ٥٠ ألف دولار إلى مشروع الفيلم المغربي "كي طيح البقرة" للمخرجة والكاتبة المغربية الشهيرة أسماء المدير، صاحبة الفيلم الوثائقي الأشهر "كذب أبيض" الذي أحدث ضجة كبيرة خلال العام الماضي بمهرجان كان، وحصد جائزة الإخراج بقسم "نظرة ما" وجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، بالإضافة إلى ترشحه للقائمة القصيرة في جوائز الأوسكار العالمية.


وتدور أحداث فيلمها الفائز بجائزة قنوات ART في إطار كوميدي ساخر حول الشاب "مدني" الذي يحصل على وظيفته الأولى بعد سنوات من البطالة، كسائق شاحنة لنقل الأغنام والأبقار، وخلال مهمته الأولى لنقل شحنة أبقار برازيلية من ميناء طنجة إلى المسلخ في مدينة الرباط، وبمجرد وصوله إلى باب المسلخ، تهرب بقرتان نحو المدينة، مما يؤخر موكبا رسميا هاما تصادف مروره، وتؤدي الحادثة إلى فوضى دبلوماسية واحتجاجات عامة بالمدينة.


الجوائز قام بتسليمها كل من أفنان السراج، المدير التجاري بشبكة راديو وتلفزيون العرب وخالد حسنين مدير التوزيع والمبيعات بالشبكة.

 

جدير بالذكر  أن قنوات ART  تشارك في المهرجان هذا العام بفيلمين من إنتاجها المشترك، من خلال الفيلم التونسي "الذراري الحمر" إخراج لطفي عاشور، بالإضافة الفيلم التونسي "عايشة" للمخرج مهدي البرصاوي.

 

كما تشارك ضمن فئة "مسلسلات البحر الأحمر" بالمهرجان بمسلسل وثائقي من إنتاجها بعنوان "توليف وحكايات على ضفاف البسفور" وهو عمل وثائقي يرصد قصص نجاح الدراما التركية في آخر 10 سنوات، من كتابة بيسان طي وإخراج زينة صفير.

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