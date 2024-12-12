ماجدة زكي تتصدر التريند.. تعرف على السبب

ماجدة ذكي تتصدر التريند.. تعرف على السبب

تصدرت الفنانة ماجدة زكي الترند المصري مؤخرًا بعد حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "سكر 2" في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر، وقد لفتت الأنظار بجمالها وحضورها اللافت في المهرجان، حيث كان الحدث بمثابة منصة مثالية لعرض فيلمها الذي يحظى باهتمام جماهيري ونقدي.

الفنانة ماجدة ذكي من فيلم سكر ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

من جانبه فيلم "سكر 2" يُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة، وهو يواصل قصة الفيلم الأول "سكر" الذي نال إعجاب الجمهور عند عرضه، ويشارك فيه مجموعة من النجوم.

فيلم "سكر 2" يستوحى قصته من الرواية العالمية الشهيرة Daddy Long Legs، والتي تُعرف أيضًا بـ صاحب الظل الطويل، حيث تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويواجهون ظروفًا حياتية قاسية تحت إدارة مشددة، ورغم التحديات يظل هؤلاء الأطفال يرسّمون أحلامهم بمستقبل أفضل، ويسعون جاهدين لتجاوز الصعاب من خلال التعاون والتضامن بينهم.



تصدرت الفنانة ماجدة زكي التريند المصري بعد تصريحاتها عن فيلمها "سكر 2"، حيث تحدثت عن تجربتها في الفيلم وأكدت على فرحة الجمهور الكبير بالجزء الأول، لكنها أشارت إلى أن الفيلم لم يحظَ بحقه في الدعاية عند طرحه في مصر بسبب بعض الظروف، وأضافت أنها سعيدة بردود فعل الجمهور، متمنية أن يحصل الجزء الثاني من الفيلم على التقدير الذي يستحقه.