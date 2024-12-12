الليلة.. محمد الكيلاني في ضيافة " الراديو بيضحك"

يحل الفنان محمد الكيلاني، اليوم الخميس ضيقًا في برنامج "الراديو بيضحك"، والذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار والتفاصيل المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كما يكشف عن كواليس آخر أعماله الدرامية وهو مسلسل "تيتا زوزو" مع الفنانة إسعاد يونس.



ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ محمد الكيلاني، وعلقت عليه:" استنوا الفنان محمد الكيلاني بكرة الخميس الساعة ٥ في حلقة جديدة من الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

منشور الراديو 9090

أحدث الأعمال الفنية للفنان محمد الكيلاني

يشارك الفنان محمد الكيلاني مع النجمة إسعاد يونس في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" والذي إنطلق عرضه في الفترة الماضية عبر منصة Watch it وشاشة قنوات DMC، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية وتدور أحداثه في إطار عائلي ولايت كوميدي.



قصة مسلسل “تيتا زوزو”

تجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة إعتزاز عبد المقصود وهى لديها أربعة أولاد والعديد من الأحفاد التي تعمل على تربيتهم بطريقة لا تعجب أولادها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي وإجتماعي.



أبطال وصناع مسلسل "تيتا زوزو"

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية إلى جانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهم: صلاح عبدالله، ندى موسى، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم، بالإضافة إلى أن العمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.