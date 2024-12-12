أشعار خالد تاج الدين بمسرحية دينا الشربيني تتصدر التريند

الفجر الفني
خالد تاج الدين
خالد تاج الدين

حقق العرض المسرحي "حاوريني يا كيكي" نجاحًا ملحوظًا، خاصةً أنه عرض موسيقي استعراضي، والذي عرض علي مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وقد تصدرت زغاني المسرحية والاستعراضات التي ألفها الشاعر الغنائي ومطرب الراب "خالد تاج الدين" التريند في مصر والسعودية.

خالد تاج الدين

وشهد العرض المسرحي حضور السفير ضياء الدين حماد، سفير مصر في الرياض، وكلًا من النجوم منه شلبي، شيرين رضا، المنتج حمدي بدر، والسيناريست عمرو سمير عاطف، والمخرجة بتول عرفة.

 

مسرحية حاوريني يا كيكي

 

أبطال وصناع مسرحية “حاوريني يا كيكي”

 

مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبدالوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبدالهادى، والعرض من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.

 

معلومات عن خالد تاج الدين

 

من الجدير بالذكر أن خالد تاج الدين أثبت نجاحه بأكثر من طريقة، فهو الشاعر الغنائي الذي كتب عدد من زغاني كبار نجوم الوطن العربي علي رأسهم عمرو دياب، وسميرة سعيد، وبهاء سلطان، ونانسي عجرم، ونوال الزغبي وغيرهم الكثير، بالإضافة إلي أنه مطرب راب ذاع صيته في هذا المجال بأكثر من ٨ تراكات راب نافس بهم، كما أنه شارك في العديد من المسرحيات الاستعراضية كتأليف الأغاني في موسم الرياض وجده بالمملكة العربية السعودية، ودائمًا ما تحظي أغنياته بنجاح مبهر.

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