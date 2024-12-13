إيوان يكشف عن موعد طرح أغنيته المصرية الجديدة "شطبنا" وسط أجواء حماسية

كشف الفنان اللبناني إيوان عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية باللهجة المصرية بعنوان "شطبنا"، في خطوة جديدة تؤكد استمراره في تقديم ألوان موسيقية متنوعة. الإعلان جاء من خلال مقطع فيديو نشره إيوان عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام يوم الاثنين، حيث أثار حماس متابعيه ومحبيه.

أغنية "شطبنا" تنتمي إلى اللون الإيقاعي المميز، وهي من كلمات محمود شوقي، ألحان شريف عبد المنعم، وتوزيع هارون. ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، الذي يعكف حاليًا على تصميم "ستوري بورد" تعكس روح الأغنية وتقدمها بشكل بصري مبتكر.

وفي الفيديو الذي شاركه إيوان، أشار إلى سعادته الكبيرة بهذا العمل الجديد، موضحًا أنه يحمل رسالة مفعمة بالإيجابية والطاقة. كما أكد أن الأغنية ستصدر قريبًا عبر جميع المنصات الرقمية، داعيًا الجمهور لمتابعة تفاصيل الكليب المنتظر.

أعمال سابقة ناجحة

يأتي هذا العمل بعد النجاح الذي حققته أغنية "شو بيلبقلي"، التي طرحها إيوان مؤخرًا. الأغنية كانت من كلماته وألحانه، وأخرجها جوزف نصار، حيث لاقت استحسانًا واسعًا من الجمهور. كلمات الأغنية حملت مشاعر رومانسية عذبة، وجاءت كالتالي:

"أجمل شخصية بقشع حالي بحضورها،

من كل اللي حواليي، شب ومرسوم عالصورة.

و شو بيلبقلي، شو بيلبقلي..

إمسك ايدها بشي حفلة.

و أنا و هي، و أنا و هي..

بالساحة سيمفونية،

شو السر اللي فينا؟ خلًى الكل حوالينا."

تطلعات جديدة

يبدو أن إيوان يستعد لتقديم مرحلة جديدة من مسيرته الفنية، حيث يسعى لاستقطاب جمهور مختلف من خلال تقديم أعمال باللهجة المصرية. كما أن التعاون مع فريق عمل مميز يضيف لمسة احترافية للعمل القادم.