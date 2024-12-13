سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية "كتر الفلوس"

طرح المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الغنائيه التي تحمل اسم “كتر الفلوس” وذلك عبر قناته الشهيرة “اليوتيوب”، ومن المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

أغنية "كتر الفلوس" من كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيري"، هندسة صوتية "محمد جودة"، مونتاج "محمد علاء".

وقد كان شهاب قد شارك منذ أيام في إحتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية في فندق الماسة ب العاصمة الإدارية الجديدة،قدم فيه صحبة نخبه من نجوم الغناء والفن أوبريت بعنوان "قد المستحيل"، من كلمات الشاعر "عبد الله حسن"، موسيقى وألحان الموسيقار "شريف حمدان".

أغنية كله يعمل شير

يذكر أن سمسم شهاب طرح مؤخرا أغنية عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم “كله يعمل شير”.

اغنية "كله يعمل شير" من كلمات وألحان خالد سلطان، وتوزيع بلوكة.