ريدلي سكوت يؤكد: بول ميسكال يجسد بول مكارتني في سلسلة أفلام تاريخية عن الـ Beatles من إخراج سام مينديز

في إعلان أثار حماس عشاق الموسيقى والسينما على حد سواء، كشف المخرج العالمي ريدلي سكوت أن النجم الشاب بول ميسكال سيلعب دور أسطورة فرقة الـ Beatles، بول مكارتني، في سلسلة أفلام ضخمة منتظرة تسرد قصة واحدة من أعظم الفرق الموسيقية في التاريخ. السلسلة، التي يتولى إخراجها الحائز على الأوسكار سام مينديز، من المقرر أن تكون محطة فارقة في تاريخ أفلام السيرة الذاتية الموسيقية.

تفاصيل السلسلة وأبطالها

تتكون السلسلة من أربعة أفلام، ومن المقرر أن تروي القصة الكاملة لفرقة الـ Beatles من وجهات نظر الأعضاء الأربعة: بول مكارتني، جون لينون، جورج هاريسون، ورينجو ستار. المشروع، الذي حصل لأول مرة على الموافقة الرسمية من تركة أعضاء الفريق، يهدف إلى تقديم رواية شاملة لمسيرتهم الأسطورية، حيث سيتم استخدام موسيقاهم الأصلية لنقل الأجواء الفريدة لكل حقبة من حياتهم الفنية والشخصية.

على الرغم من أن جميع اختيارات الأبطال لم تتأكد بعد، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن ميسكال سيتولى دور مكارتني، فيما يتوقع أن يجسد هاريس ديكنسون دور جون لينون، وباري كيوجان دور رينجو ستار، وتشارلي رو دور جورج هاريسون.

إعلان سكوت ودوره في اختيار ميسكال

كشف سكوت عن مشاركة ميسكال خلال محادثة جمعته بالمخرج كريستوفر نولان في حدث استضافته نقابة المخرجين الأمريكيين. عندما سأله نولان عن إمكانية العمل مع ميسكال مرة أخرى في فيلمه القادم The Dog Stars، أجاب سكوت:

"نعم، ميسكال جاهز. إنه نجم رائع وسيقوم بدور بول مكارتني في سلسلة أفلام فرقة الـ Beatles."

موعد الإصدار وترقب عالمي

من المتوقع أن تُصدر السلسلة عالميًا في عام 2027، وهو موعد ينتظره عشاق الموسيقى والسينما بفارغ الصبر. ومع مشاركة مخرجين وكتاب وممثلين من الصف الأول، تبدو السلسلة جاهزة لتغيير قواعد اللعبة في عالم أفلام السيرة الذاتية الموسيقية.

مشروع سينمائي سيخلد أعظم فرقة في التاريخ

تمثل هذه السلسلة الخطوة الأولى في سرد قصة كاملة ومعتمدة رسميًا عن حياة وموسيقى فرقة الـ Beatles، لتقديمها لجيل جديد ولإحياء ذكراها بين محبيها القدامى. سام مينديز، المعروف بأفلام مثل 1917 وSkyfall، يبدو المرشح المثالي لتوجيه هذا المشروع الطموح، بينما يتوقع أن يترك أداء بول ميسكال بصمة لا تُنسى في تجسيد شخصية مكارتني.

مع بداية العد التنازلي لإطلاق السلسلة، يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الأفلام من تخليد أعظم فرقة موسيقية في التاريخ بالطريقة التي تستحقها؟