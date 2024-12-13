اليوم.. عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "ساعته وتاريخه"

يترقب الجمهور حاليًا عرض الحلقة الرابعة من مسلسل “ساعته وتاريخه”، بعد نجاح أولى حلقات المسلسل، على شاشة قناة "دي إم سي" ومنصة "واتش ات" فقد حقق العمل نجاحًا هائلًا.

موعد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل «ساعته وتاريخه»

ينطلق عرض الحلقة الرابعة من مسلسل «ساعته وتاريخه» للمخرج عمرو سلامة، في تمام الساعة الـ 10 مساء عبر شاشة dmc، بالإضافة إلى، عرضه على watch it.

وظهرت مايان السيد في البرومو بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، خالد أنور، مريم الجندي، أروى جودة، أحمد داش، حنان سليمان، وأحمد صيام،وغيرهم، كما كشف البرومو عن أجواء رعب وتشويق ضمن أحداث العمل.



تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".



أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.