سوسن بدر تشيد بموهبة الفنانة إيمان السيد: “خفة دم وطيبة قلب ملهاش حدود”

سوسن بدر تشيد بموهبة الفنانة إيمان السيد: “خفة دم و طيبة قلب ملهاش حدود”

شاركت النجمة سوسن بدر، صورة تجمعها بالفنانة إيمان السيد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور النجمة سوسن بدر

و علقت سوسن على منشورها قائلة: "خفة دم وطيبة قلب وجدعنة وموهبة ملهاش حدود.. هاتشوفونا مع بعض تاني في.. الباء تحتها نقطة".

سوسن بدر تشيد بموهبة الفنانة إيمان السيد

في سياق آخر، انضمت الفنانة سوسن بدر إلى فريق عمل مسلسل “الكابتن”، الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.



المسلسل يتألف من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته أيضًا آية سماحة وعدد من النجوم، والعمل من تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال النجمة سوسن بدر

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال سوسن بدر، مسلسل "البحث عن علا 2" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، وسوف تعيش هند صبري قصة حب مع ظافر العابدين خلال الأحداث، كما سيتطرق العمل لشكل حياة هند صبري بعد طلاقها من هاني عادل وعلاقتها بإبنائها.



نجوم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا

يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.