حجاج عبد العظيم: محمد عبد الرحمن توتا أفضل ممثل كوميدي بيضحكني

الفجر الفني
حجاج عبد العظيم
حجاج عبد العظيم

أكد الفنان حجاج عبد العظيم أن محمد إمام من الممثلين الموهوبين المميزين، مشيرًا إلى أنه يعمل كمحمد إمام وليس محمد نجل الكبير عادل إمام.

 

حجاج عبد العظيم يُشيد بـ محمد إمام 

 

وأضاف حجاج عبد العظيم خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد: محمد إمام ممثل شاطر وموهوب ومجتهد ولديه من الأدوات الإنسانية التي تؤهله للعمل الفني.

نجوم عظماء تعاون معهم حجاج عبد العظيم 

 

وتابع: كان لي الشرف والحظ أني اشتغلت مع محمود عبد العزيز وأحمد زكي وعادل إمام وفاروق الفيشاوي ومحمود ياسين، وكان لي الحظ أني أشتغل مع ناس يحببوني في الوسط الفني.

 

وأوضح حجاج عبد العظيم: «محمد عبد الرحمن توتا أفضل ممثل كوميدي بيضحكني، خصوصا أنه يقدر يوظف ملامح وشه في أداء المشاهد».

 

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