الفنان محمد عادل: نفسي أموت وأنا على المسرح

كشف الفنان محمد عادل عن أمنيته الكبرى في الحياة، بالإضافة إلى أهمية المسرح في حياته، مردفًا: «أتمنى أموت وأنا على المسرح».

المسرح بالنسبة لمحمد عادل

وأوضح محمد عادل في لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد، أن المسرح ما زال يحتفظ بخصوصيته وسحره، مشيرًا إلى أن العمل في هذا المجال يحمل طعمًا خاصًا لا مثيل له.

وقال: "نفسي أموت وأنا على المسرح، فالمسرح له مكانة كبيرة في قلبي ولا أريد الابتعاد عنه".

وأضاف: "رغم التطور الهائل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلا أن هذا لن يؤثر على الفن، سواء في السينما أو المسرح".

نبذة عن ميدو عادل

يذكر أن الفنان ميدو عادل، من مواليد عام 1986، وهو ينتمي إلى عائلة فنية، فوالده هو فنان المسرح عادل ماضي ووالدته الممثلة سمر عبد الوهاب.

وتخرج عام 2011 من المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج، وبدأ التمثيل خلال دراسته بالمعهد.

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‏وشارك بالعديد من العروض المسرحية المتميزة ثم شارك في بعض الأفلام القصيرة.