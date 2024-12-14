مسرح عرائس ولقاء توعوي في احتفال الثقافة بالقليوبية بيوم ذوي الهمم

شهد فرع ثقافة القليوبية، أمس الجمعة، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة. بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، واستمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

المعاق والمجتمع بثقافة القلج

ونظم بيت ثقافة القلج احتفالية ثقافية وفنية، تضمنت محاضرة بعنوان "المعاق والمجتمع" ألقاها الشيخ محمود حامد، خطيب وإمام بالأوقاف، وتناول بها دور المجتمع في دعم ذوي الهمم ودمجهم في مختلف المجالات، وحث الأطفال الحضور على التعامل الجيد مع أقرانهم من ذوي القدرات الخاصة ومحاولة دمجهم في ألعابهم وحياتهم وعدم التنمر عليهم.

عرض لفرقة مسرح عرائس

كما شهدت الاحتفالية عرضًا لفرقة مسرح عرائس بيت ثقافة القلج بعنوان "عم حمزة الحلواني"، تأليف عبد المقصود فرج، تصميم وإخراج هاني عبد العظيم، وقد لاقى تفاعلا كبيرا من الأطفال الحضور.

أنشطة ثقافية بالقناطر الخيرية

في شأن آخر وضمن أنشطة الفرع، برئاسة ياسر فريد، استقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية، طلاب مدرسة الشهيد "عمر مجدي" التابعة لإدارة القناطر التعليمية، حيث تعرف الطلاب على أنشطة القصر المختلفة ومارسوا بعضًا منها، وفي الفنون التشكيلية تم تنفيذ ورشة "رسم حر"، بإشراف جيهان شعبان، ودعما للمهارات الفنية اليدوية شارك الطلاب في ورشة فن أركت تدريب الفنان حامد شاكر.

واستمرارا للأنشطة المقدمة ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، أقام خلالها قصر ثقافة بنها، معرض فنون تشكيلية مفتوح بالممشى الخارجي الملاصق للقصر، تضمن مجموعة من أعمال فناني ومواهب القصر، بإشراف الفنان محمد عكاشة.

ورشة عمل إبداعية بثقافة طوخ

كما أقام بيت ثقافة طوخ ورشة عمل إبداعية لصناعة مجسمات من خامات البيئة، حيث تمحورت الأعمال حول نصر أكتوبر المجيد، باستخدام أوراق الكرتون بأسلوب فني مميز، كما تم تنظيم معرض فني لعرض منتجات الورشة بإشراف الفنان سمير عبد العزيز.