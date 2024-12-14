القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل العتاولة 2 رمضان 2025

يتشوق الجمهور لوجبة مسلسلات رمضان 2025، وينافس الثنائي أحمد السقا وطارق لطفي بمسلسل العتاولة 2، وذلك بعدما حقق الجزء الأول من المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان الماضي.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل العتاولة 2

ويضم مسلسل العتاولة 2: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى ابو سريع، نسرين أمين، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، لبنى ونس، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، محمد عادل، ومحمد محسن، وغيرهم، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

قصة مسلسل العتاولة

والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي، يظهر خلاله أحمد السقا بشخصية نصار فتيحة والذي ترك حياة السرقة في نهاية أحداث الجزء الأول، فيما تقدم زينة شخصية حنة وهي طباخة وزوجة السقا، أما طارق لطفي فيلعب دور خضر فتيحة وهو ابن عم السقا بالمسلسل، ويواصل باسم سمرة تقديم شخصيته رجل الأعمال الفاسد عيسى الوزان.

أحدث أعمال أحمد السقا

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد السقا فيلم هيروشيما الذي تعاقد على بطولته خلال الفترة القليلة الماضية، والعمل من إنتاج أيمن بهجت قمر، والفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق، ومن إنتاج شركة ABK BAHGAT KAMAR media pro لـ أيمن بهجت قمر، بالإضافة إلى المنتجين أحمد بدوي وزيد الكردي ومن إخراج أحمد نادر جلال، وجاري حاليًا التعاقد بشكل رسمي مع باقي النجوم المشاركين في الفيلم بجانب أحمد السقا.

آخر أعمال احمد السقا

وكان آخر أعمال احمد السقا فيلم السرب وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال، الفيلم تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.