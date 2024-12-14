لمياء أحمد راتب في رثاء والدها: إلى اللقاء يا حبيبي على الضفة الأخرى

لمياء أحمد راتب في رثاء والدها: إلى اللقاء يا حبيبي على الضفة الأخرى

الفجر الفني
أحمد راتب
أحمد راتب

حرصت لمياء راتب ابنة الفنان أحمد راتب على إحياء الذكرى الثامنة لوفاة والدها الفنان الكبير أحمد راتب، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم إثر تعرضه لأزمة صحية.

الفنان أحمد راتب 

 

منشور لمياء أحمد راتب


وفي رثاء الفنان أحمد راتب، نشرت ابنته لمياء صورة له عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، ووجهت له رسالة مؤثرة، حيث قالت:
"قشعريرة باردة ترجف قلبي حين أتذكر ذلك اليوم تلك اللحظة السوداء فاجعة اني فقدتك للا بد وتلك القبلة الأخيرة على جبينك".

 

وتابعت:
"اليوم أكمل أبي عامه الثامن في النعيم وأكملت أنا عامي الثامن في ألم لم أعهده من قبل 
إلى اللقاء يا حبيبي على الضفة الأخرى".

 

أحمد راتب إرث فني كبير

الفنان الراحل أحمد راتب ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن المصري من خلال إرث فني حافل بالأعمال المميزة التي ما زالت محفورة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم، تميز بأدواره المتنوعة التي جمعت بين الكوميديا والدراما، واستطاع أن يضيف بصمته الخاصة في كل عمل شارك فيه، سواء على المسرح أو السينما أو التلفزيون.

قدم أحمد راتب عشرات الأدوار التي حظيت بحب الجماهير، من أبرزها في أفلام مثل الإرهاب والكباب والسفارة في العمارة، ومسلسلات كـ المال والبنون وغيرهم، كما تميز بخفة دمه وأدائه العفوي، مما جعله أحد أبرز الوجوه التي استطاعت الوصول إلى قلوب الجماهير من مختلف الأعمار.

يُذكر أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ في عام 2016، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الفن العربي.

الفنان أحمد راتب 
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