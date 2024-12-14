رئيس الوزراء الهندي يشارك عائلة كابور في احتفالية 100 عام من فن راج كابور

الفجر الفني
عائلة كابور
عائلة كابور

 

 

 

شارك السفير الهندي في احتفالية عائلة كابور بمناسبة مرور 100 على فن راج كابور، والذي يعتبر أسطورة من أساطير نجوم بوليود في الهند وعالم. 

 

 

ونشرت عاليا بهات زوجة رانبير كابور مجموعة صور من الاحتفالية وكتبت:" الفن خالد. وفي بعض الأحيان للمضي قدما، يجب أن ننظر إلى الوراء ونتعلم، كان تأثير السيد راج كابور عالميا حقا. وضع علامة على بصمته في جميع أنحاء العالم بالأفلام التي صنعها، والقصص التي رواها.

 

عليا بهات

 

 

 

كان الأمس شرفا كبيرا أن أدعو من قبل رئيس وزرائنا المحترم شري ناريندرا مودي جي، لقضاء فترة ما بعد الظهر الجميلة في إحياء ذكرى حياة وأسطورة السيد راج كابور.

 

 

 

 

 

مجرد الاستماع إلى قصصه، يجعلني أتعلم الكثير، ولا يزال إرثه يلهم،. يسعدنا الاحتفال بمرور 100 عام مجيد من فنه مع "مهرجان 100 عام ل راج كابور السينمائي" في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر في 10 مدن و40 سينما و135 شاشة في جميع أنحاء البلاد.

 

 

رئيس وزراء الهند

 

 

عليا بهات تخوض تجربة الإنتاج لأول مرة: 

 

ويذكر أن تستعد النجمة عليا بهات لخوض تجربة الإنتاج السينمائي للمرة الاولى في مسيرتها الحافلة، بعد ان وقع اختيار المنتج كاران جوهار عليها لتكون منتجة منفذة لعمل سينمائي جديد يطرح بعنوان "جيجرا"، ووفق موقع انديا توداي، هذا الفيلم الجديد، سيكون من اخراج المخرج فاسان بالا، ومن المقرر أن تبدأ عملية اختيار الأبطال قريبا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عائلة كابور راج كابور عليا بهات رانبير كابور منشور عليا بهات

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