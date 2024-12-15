لوك مختلف لأسماء أبو اليزيد ( صورة)

الفجر الفني
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد الأنظار إليها بلوك مختلف من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت أسماء أبو اليزيد بشعر قصير مما لفت انتباه متابعيها.

 

تصدرت الفنانة أسماء أبو اليزيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت في ديو مع الفنان عزيز مرقة، في أغنيته الجديده" تيجي سكة". 

 

وحجزت أبو اليزيد مكانها في التريند بأغنية ما تيجي سكة مع عزيز مرقة، والتي حققت حتى الآن ما يقرب من 100 ألف مشاهدة بعد يومين على يوتيوب.

 

ومن ناحية أخرى، ترتبط أسماء أبو اليزيد بأكثر من عمل جديد، منها مسلسل مملكة الحرير، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، تقدم خلاله شخصية أميرة من زمن قديم، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، ومحمود غريب، ومن إخراج بيتر ميمي.

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