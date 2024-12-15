وائل علاء: مش هتنازل على كرامتي عشان أشتغل

الفجر الفني
وائل علاء
وائل علاء

أوضح الفنان وائل علاء سبب تراجع مشاركاته في الأعمال الفنية مؤخرًا، مشددًا على تمسكه بكرامته وعدم تقديم أي تنازلات مقابل العمل، وجاء ذلك من خلال منشور على صفحته الشخصية موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

 

وقال وائل علا: “أنا عندي كرامة ومش بعرف أطبل، والحمد لله كل الناس فاكرة أدواري، مشيرا  إلى أنه يختار أدواره بعناية احتراما لجمهوره”.

 

وأضاف حديثه قائلا:" في 2016 كنت هعمل فيلم بطولة مطلقة، ولكن أول ما قرأت السيناريو رفضت لأني بحترم الجمهور وعندي أولاد

 

وتابع: “أنا طلعت مشهدين في فيلم الدادة دودي مع ياسمين عبد العزيز، وكنت بجاملها، ومع أنهم مشهدين لكن الناس بتحبهم".

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