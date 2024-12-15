اعتقال فنانة إيرانية شهيرة بسبب أغنية ضد الحجاب

اعتقلت السلطات الإيرانية الفنانة الشهيرة برستو أحمدي في محافظة مازندران شمال البلاد، وذلك إثر تقديمها أغنية تعارض قانون الحجاب الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني مؤخرًا.

حظيت الأغنية بتفاعل وإعجاب واسع من قبل العديد من الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي.

أفاد محامي الفنانة، ميلاد بناهي بور، بأن "اعتقالها جرى مساء السبت في مازندران، ولا توجد لدينا معلومات عن حالتها".

وتابع قائلًا: "للأسف، تلقينا خبر اعتقالها مساء السبت، بعد أن أعلن القضاء الأسبوع الماضي عن رفع دعوى قضائية ضدها، وكنا نترقب سير الإجراءات القانونية".

أعرب عن أسفه قائلاً: "لا نملك أي معلومات حول التهم الموجهة للفنانة أحمدي أو مكان احتجازها، لكننا سنواصل متابعة القضية عبر الجهات القانونية".

قدمت برستو أحمدي برنامجًا موسيقيًا كاملًا على منصة "يوتيوب" دون ارتداء الحجاب الإلزامي، وأطلقت عليه اسم "حفلة المصنع"، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

ذكر موقع "سينما نيوز" أن غناء برستو أحمدي داخل خان سراي في إيران، وتحديها للحظر المفروض على غناء النساء في الجمهورية الإسلامية، حظيا بتفاعل واسع وإعجاب محلي ودولي، إلى جانب دعم العديد من الفنانين.