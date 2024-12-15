شريهان تدعو بالشفاء لنبيل الحلفاوي بعد تعرضه لأزمة صحية

حرصت الفنانة شريهان على دعم الفنان نبيل الحلفاوي الذي يعاني من أزمة صحية الفترة الأخيرة، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

وكتبت شريهان علي صفحتها الشخصية قائلة: "اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير".

يتواجد حاليا نبيل الحلفاوي داخل أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لتلقى العلاج ولم يكشف نجله خالد الحلفاوي تفاصيل أزمة والده رافضا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

وبعد الكثير من التكتم ومع تدهور الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي ونقله للعناية المركزة، حيث يعاني من ضعف التنفس بسبب تعرضه لهبوط في الدورة الدموية ومنع عنه الزيارات بشكل نهائي، بل قامت أسرته بنقله إلى مستشفي أخرى بسبب تدهور حالته، ومازال المخرج عمرو عرفة يطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، حيث قال أن الحالة صعبة وتتدهور أيضًا.