لطفي لبيب يكشف تفاصيل تعرضه لـ جلطة في المخ

كشف الفنان لطفي لبيب عن تعرضه لجلطة في المخ منذ فترة كبيرة، كما تحدث عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كل هذا من خلال لقائه، أمس السبت، مع الإعلامية يامسين عز، في برنامجها "كلام الناس"، والمذاع عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر".

وأوضح لطفي لبيب أنه يعاني من الإصابة بجلطة في المخ منذ 8 سنوات، قائلًا: “خلال هذه السنوات كنت بنزل اشتغل يوم والباقي لاء.. واعتقد ده اعتزال”.

وأضاف لطفي لبيب:“أنا بروح الاستديو عشان واحشني اللوكيشن، وواحشنى جو التصوير اللي قضيت فيه عمري، أنا شبه معتزل بسبب حالتي الصحية، مفيش ممثل صوته رايح ينفع، مفيش ممثل نصه رايح ينفع، ده باختصار شديد”.

لطفي لبيب

آخر أعمال لطفي لبيب







وكان آخر لطفي لبيب هو ظهوره كضيف شرف في فيلم “عنب” من بطولة أيتن عامر، والذي عُرض مؤخرًا فى السينما، ودار العمل في إطار اجتماعي كوميدي، وضم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، توني ماهر، وإلهام صفي الدين، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، من إخراج أحمد نور، والمنتج المنفذ مصطفى متولي.



فيلم “أنا وابن خالتي”







وأيضًا ظهر لبيب كضيف شرف بشخصية ترزي خلال أحداث فيلم “أنا وابن خالتي”، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، جسد خلاله بيومي فؤاد شخصية صاحب ورشة خراطة ووالدته ميمي جمال، فيما ظهر سيد رجب بدور ابن خالة بيومي وهو رجل أعمال كان يعيش في الخارج وعاد لمصر مرة أخرى، ومع عودته تبدأ ميمي جمال بعمل مقارنه بينهما، ما يولد المفارقات الكوميدية.