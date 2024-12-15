لطفي لبيب يكشف تفاصيل تعرضه لـ جلطة في المخ

الفجر الفني
لطفي لبيب
لطفي لبيب

كشف الفنان لطفي لبيب عن تعرضه لجلطة في المخ منذ فترة كبيرة، كما تحدث عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كل هذا من خلال لقائه، أمس السبت، مع الإعلامية يامسين عز، في برنامجها "كلام الناس"، والمذاع عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر".

 

وأوضح لطفي لبيب أنه يعاني من الإصابة بجلطة في المخ منذ 8 سنوات، قائلًا: “خلال هذه السنوات كنت بنزل اشتغل يوم والباقي لاء.. واعتقد ده اعتزال”.

 

وأضاف لطفي لبيب:“أنا بروح الاستديو عشان واحشني اللوكيشن، وواحشنى جو التصوير اللي قضيت فيه عمري، أنا شبه معتزل بسبب حالتي الصحية، مفيش ممثل صوته رايح ينفع، مفيش ممثل نصه رايح ينفع، ده باختصار شديد”.

 

لطفي لبيب 

 

آخر أعمال لطفي لبيب




وكان آخر لطفي لبيب هو ظهوره كضيف شرف في فيلم “عنب” من بطولة أيتن عامر، والذي عُرض مؤخرًا فى السينما، ودار العمل في إطار اجتماعي كوميدي، وضم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، توني ماهر، وإلهام صفي الدين، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، من إخراج أحمد نور، والمنتج المنفذ مصطفى متولي.


فيلم “أنا وابن خالتي”




وأيضًا ظهر لبيب كضيف شرف بشخصية ترزي خلال أحداث فيلم “أنا وابن خالتي”، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، جسد خلاله بيومي فؤاد شخصية صاحب ورشة خراطة ووالدته ميمي جمال، فيما ظهر سيد رجب بدور ابن خالة بيومي وهو رجل أعمال كان يعيش في الخارج وعاد لمصر مرة أخرى، ومع عودته تبدأ ميمي جمال بعمل مقارنه بينهما، ما يولد المفارقات الكوميدية.

قناة ام بي سي مصر الفنان لطفي لبيب آخر أعمال لطفي لبيب آخر ظهور للفنان لطفي لبيب آخر التطورات الصحية لـ لطفي لبيب

مواد متعلقة

لطفي لبيب يكشف عن أجره في فيلم "السفارة في العمارة"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

عاجل.. إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

أرقام كريستيان جروس في الولاية الأولى مع الزمالك

لطفي لبيب يكشف تفاصيل تعرضه لـ جلطة في المخ