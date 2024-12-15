"ساعته وتاريخه" يكشف تفاصيل جديدة من قضايا المحاكم المصرية.. تعرف على موعد عرض الحلقة الخامسة

الفجر الفني
ساعته وتاريخه
ساعته وتاريخه

ينتظر جمهور مسلسل "ساعته وتاريخه" بفارغ الصبر عرض الحلقة الخامسة، والتي ستتناول قضية جديدة مستوحاة من ملفات المحاكم المصرية الحقيقية، المسلسل، الذي جذب الأنظار منذ عرضه الأول، يواصل تسليط الضوء على قضايا اجتماعية وقانونية هامة بأسلوب درامي مميز.

موعد عرض الحلقة الخامسة
 

من المقرر عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "ساعته وتاريخه" يوم الخميس 19 ديسمبر، على قناة DMC في تمام الساعة 10 مساءً، بينما ستكون متاحة على منصة Watch It في تمام الساعة 9 مساءً من نفس اليوم. 

 

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته الحلقات الأربع الأولى خلال الأسبوعين الماضيين.

قصص واقعية مؤثرة في الحلقات السابقة
 

استعرضت الحلقات الأولى من المسلسل قضايا اجتماعية أثارت جدلًا واسعًا.

القضية الأولى: تناولت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أثناء توجهها للجامعة.

القضية الثانية: ناقشت مأساة زوج قتل زوجته واحتفظ بجثتها في برميل على سطح منزله.

القضية الثالثة: ركزت على فتاة جامعية قررت الانتحار بعد تهديدات ابن عمتها بنشر صور فاضحة لها.

القضية الرابعة: ألقت الضوء على قضية سرقة العقارات وكيفية التلاعب بالممتلكات.

فريق العمل واكتشاف المواهب


"ساعته وتاريخه" يُعد تجربة درامية فريدة، حيث يضم مجموعة من المواهب التي تم اكتشافها من خلال برنامج "كاستينج" للمخرج عمرو سلامة.

 

 العمل من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة، عمرو موسى، وأحمد عادل، وهو يقدم القصص بطريقة درامية ممتعة ومؤثرة.

 

 

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