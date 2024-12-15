مراد مكرم ينعى نبيل الحلفاوي بهذه الطريقة

الفجر الفني
مراد مكرم
مراد مكرم

نعى الفنان مراد مكرم وفاته من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

 

وكتب معلقا:' الأستاذ الجميل المحترم نبيل الحلفاوي في ذمه الله ".


https://www.instagram.com/p/DDmWDosxV_Y/?igsh=MWU5OGVoejlud2x2NQ==د

تدهورت الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي ونقل للعناية المركزة قبل وفاته، حيث عانى من ضعف التنفس بسبب تعرضه لهبوط في الدورة الدموية ومنع عنه الزيارات بشكل نهائي، بل قامت أسرته بنقله إلى مستشفى أخرى بسبب تدهور حالته.

آخر أعماله 

 

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

مراد مكرم أبرز أعمال نبيل الحلفاوي مراد

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