محمد إمام ناعيًا الفنان القدير نبيل الحلفاوي: "رحم الله الفنان الكبير.. فنان مميز لن يتكرر"

محمد إمام ناعيًا نبيل الحلفاوي: "رحم الله الفنان الكبير.. فنان مميز لن يتكرر"

الفجر الفني
الفنان محمد إمام
الفنان محمد إمام

 

 

نعى الفنان محمد إمام بخالص الحزن والأسى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي والذي وافته المنية اليوم الأحد داعيًا الله أن يرحمه وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

 


منشور الفنان محمد إمام

حيث نشر محمد إمام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي وعلق عليها قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان الكبير نبيل الحلفاوي.. خالص العزاء لأبنائه وليد وخالد ربنا يصبركم.. فنان مميز لن يتكرر".

محمد إمام ينعي الفنان القدير نبيل الحلفاوي

آخر أعمال نبيل الحلفاوي


وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

 

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

 

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.

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