اليوم.. العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه بحضور أبطاله

الفجر الفني
فيلم الهنا اللي أنا
فيلم الهنا اللي أنا فيه

يستعد فريق عمل فيلم الهنا اللي أنا فيه لإقامة العرض الخاص اليوم في إحدى سينمات 6 أكتوبر وبحضور عدد كبير من النجوم.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويتناول فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وكشف الإعلان عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

الإعلان الرسمي لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه

وظهر في الإعلان الرسمي لفيلم الهنا اللى انا فيه، ابطال الفيلم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني ورنا رئيس، ومن المقرر طرحه بالسينمات في 18 ديسمبر. 

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز

وكان آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز كان مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول صدفة تجمع بين أب وابنه رغم الفارق الزمني الكبير بينهما، نتيجة لحدوث فجوة زمنية ناجمة عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويحاول الأب وابنه معًا إصلاح هذه المشكلة، وسط سلسلة من المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية التي تتكشف في إطار 15 حلقة من المسلسل.

 

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه الصورة الأولي من كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه بحضور أبطاله كريم محمود عبد العزيز طرح بوستر فيلم الهنا اللي أنا فيه

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