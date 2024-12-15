بالصور.. بدء الاستعدادات الأولية للعرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه

الفجر الفني
فيلم الهنا اللي أنا
فيلم الهنا اللي أنا فيه

بدأت منذ قليل الاستعدادات الأولية لبدء العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه، بحضور أبطاله في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

أغنية فيلم الهنا اللي أنا فيه

وجاءت أغنية فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بعنوان "قلب قلبي"، من غناء بطل العمل كريم محمود عبد العزيز، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

البوستر التشويقي لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.

كلمات أغنية قلب قلبي 

وتضمنت كلمات أغنية «قلب قلبي» الآتي: «ممكن اتغزل فيكي بس شوية براحتي، لو سمحتي، تسمحي تديني في يومك لحظة اديني مساحتي، لو سمحتي، ممكن اقولك حاجة في قلبي انا هنا من جوا، لو سمحتي، سيبيني اعملك حبة جو من اللي هو، عايزك في حوار مش هلف وادور، ركزي معايا، في كلام عندي ليكي في زوري محشور، يا حبيب روح نني عيون شريان قلب قلبي اه يا بقبق رمش الهوي والدوا اه يا فص كبدي».

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويتناول فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وكشف الإعلان عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

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