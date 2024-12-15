النادي الأهلى ينعى نبيل الحلفاوي بكلمات مؤثرة

توفي منذ ساعات الفنان نبيل الحلفاوي بعد تعرضه لأزمة صحية الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى، وكان يحتجز داخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية ودخل على أثرها في غيبوبة، ليفارق الحياة عن عمرا يناهز الـ 77 عامًا.



وعرف الفنان خلال مشوار حياته بحبه للنادي الأهلى وتشجيعه، لذلك حرص النادي وفريقه برئاسة الكابتن محمود الخطيب على نعيه من خلال بيان تم صدوره وجاء محتواه.

الفنان القدير نبيل الحلفاوي



"الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية ينعون ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الذي وفاته المنية اليوم سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”



والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.