بدء العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه

الفجر الفني
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

بدأ منذ قليل العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وذلك في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

 

 

 

وحضر العرض الخاص الفنان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، كما حرص عدد من الفنانين علي حضور العرض الخاص لفيلم الهنا اللى انا فيه، وسندوا صناع الفيلم. 

ابطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

اغنيه فيلم الهنا اللي أنا فيه

وجاءت أغنية فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بعنوان "قلب قلبي"، من غناء بطل العمل كريم محمود عبد العزيز، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

البوستر التشويقي لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويتناول فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وكشف الإعلان عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

اغنيه فيلم الهنا اللي أنا فيه أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه الصورة الأولي من كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه بحضور أبطاله بدء العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه فيلم الهنا اللي أنا فيه

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