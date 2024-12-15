"اخوات في ضهر بعض".. محمد محمود عبدالعزيز في العرض الخاص لفيلم الهنا اللى انا فيه

حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز علي حضور العرض الخاص لفيلم الهنا اللى انا فيه، ودعم اخيه الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وبدأ منذ قليل العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وذلك في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

نجوم الفن يدعمون صناع فيلم الهنا اللي أنا فيه

حرص عدد من الفنانين علي حضور العرض الخاص لفيلم الهنا اللى انا فيه، وسندوا صناع الفيلم، وجاء كلا من: ايتن عامر، رانيا محمود ياسين، محمد مهران، الراقصة جوهرة، الطفلة دالا حربي، ألفت عمر، محمد كيلاني، محمود شاهين، الشاعرة منة عدلي، محسن منصور.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويتناول فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وكشف الإعلان عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

ابطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز

يواصل كريم محمود عبدالعزيز التحضير لمسلسل مملكة الحرير، والعمل يتناول صراع الأشقاء، ويدور في إطار فانتازي كوميدي، مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وليد فواز، محمود البزاوي، وسلوى عثمان، ومن إخراج بيتر ميمي، وايضا يواصل تحضيراته للجزء الثالث من مسلسل البيت بيتي، وذلك بعد النجاح الكبير للجزأين السابقين، وكان قد عُرض في أبريل الماضي الجزء الثاني، ودارت أحداثه في إطار رعب كوميدي، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.