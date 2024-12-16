في ذكرى وفاتها.. تعرف على أهم المحطات الفنية في حياة ماجدة الخطيب

تحل اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الخطيب، حيث رحلت في مثل هذا اليوم من عام 2006، رحلت وتركت إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهورها ومحبيها، وكانت تعتبر من أهم وأبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، وفي ضوء ذلك يعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة ماجدة الخطيب.

ماجدة الخطيب



مشوار ماجدة الخطيب الفني

بدأت الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب حياتها الفنية مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم "حب ودلع" ثم شاركت في فيلم "لحن السعادة" ثم توالت أفلامها في فترة الستينات من القرن الماضي، والتي كان من أشهرها فيلم "نص ساعة جواز" مع رشدي أباظة وشادية وعادل إمام.

أبرز أعمال ماجدة الخطيب السينمائية



تركت ماجدة الخطيب العديد من الأعمال البارزة التي قدمتها في مشوارها الفني، حيث بدأت مشوارها الفني في الخمسينات بفضل خال والدتها الفنان زكي رستم الذي دعمها في الوسط الفني، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها" قنديل أم هاشم، وبيت الطالبات، نص ساعة جواز،الشوارع الخلفية،افواه وارانب، حبيبي دائما، حدوتة مصرية"، وغيرهم، ودخلت عالم الألوان في السينما والتلفزيون بأعمال عديدة، حتى أصبح لديها رصيد فني يصل لاكثر من 200 عمل، وكانت مميزة بين نجمات جيل الأبيض والأسود ودراما التسعينات.



أبرز أعمال ماجدة الخطيب الدرامية



شاركت ماجدة الخطيب في مسلسلات عديدة منها "العصيان"، "ريا وسكينة"، "بنت بنوت"، "حضرة المتهم أبي"، "قلب الدنيا"، "المنصورية"، "زهرة في الأرض البور"، "أحلام البنات"، "بطة وأخواتها"، "شمس يوم جديد"، "نعتذر عن هذا الحلم"، "أمانة يا ليل"، "حد السكين"، "زيزينيا"، و"الإمبراطور"، و"امرأة من الصعيد الجواني"، " بنت بنوت".