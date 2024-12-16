بعد جدل ارتباطها بـ الفيشاوي.. سمية الألفي تؤدي العمرة مع زوجها

بعد جدل ارتباطها بـ الفيشاوي.. سمية الألفي تؤدي العمرة مع زوجها

الفجر الفني
بوابة الفجر

نشرت الفنانة الشابة سمية الألفي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي أمام الكعبة المشرفة، أثناء تأديتها مناسك العمرة برفقة زوجها، وظهرت سمية في الصور وهي مرتدية الحجاب والعباءة البيضاء، مما أضفى أجواء روحانية على اللقطات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها.


ظهرت الفنانة سمية الألفي في أحدث صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي تؤدي مناسك العمرة مع زوجها، وبدت سمية مرتدية ملابس الإحرام البيضاء، تقف أمام الكعبة المشرفة في مشهد يعكس أجواء إيمانية وروحانية.

واكتفت سمية بالتعليق على الصور بعبارة مختصرة قالت فيها: "الحمدلله"، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، الذين عبروا عن فرحتهم ودعائهم لها بقبول الطاعات والعودة بسلامة.

منشور سمية الألفى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

 

جاءت صور الفنانة سمية الألفي خلال أدائها مناسك العمرة مع زوجها بعد حالة الجدل التي أثيرت الشهر الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فقد ظهرت سمية الألفي برفقة ابن عمتها، الفنان أحمد الفيشاوي، على السجادة الحمراء، مما دفع البعض لتداول شائعات حول وجود علاقة زواج بينهما.


هذه الشائعات لم تكن جديدة، حيث تزايدت التكهنات حول علاقاتهما بعد تكرار ظهورهما معًا في مناسبات عامة، إلا أن سمية الألفي، من خلال نشرها صور العمرة مع زوجها، أكدت اهتمامها بالجانب الروحاني في حياتها بعيدًا عن الجدل الإعلامي.

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